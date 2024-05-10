Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 назвал лучший вариант для «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

Экс-пилот Ф-1 назвал лучший вариант для «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о будущем испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса. Напомним, Карлос будет выступать за «Скудерию» до конца нынешнего сезона, после чего покинет команду.

«На мой взгляд, лучшим вариантом для Карлоса был бы переход в «Ред Булл», особенно если бы пошли разговоры об уходе Макса. Если они думают об уходе Макса, им нужен пилот класса А в качестве запасного варианта. Вы не можете допустить, чтобы ушли и Макс, и Чеко, ведь тогда у вас никого не останется.

Прямо сейчас Сайнс выполняет свою работу. Он делает то, что должен. Можно ли выбрать гонщиков получше? Возможно. Но я думаю, что в правильной ситуации Карлос может быть действительно хорош», — приводит слова Монтойи Racingnews365.

Главные новости дня:

Материалы по теме
«Столкновение характеров». Монтойя — о предстоящей работе Хэмилтона и Леклера в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android