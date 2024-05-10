Экс-пилот Ф-1 назвал лучший вариант для «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о будущем испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса. Напомним, Карлос будет выступать за «Скудерию» до конца нынешнего сезона, после чего покинет команду.

«На мой взгляд, лучшим вариантом для Карлоса был бы переход в «Ред Булл», особенно если бы пошли разговоры об уходе Макса. Если они думают об уходе Макса, им нужен пилот класса А в качестве запасного варианта. Вы не можете допустить, чтобы ушли и Макс, и Чеко, ведь тогда у вас никого не останется.

Прямо сейчас Сайнс выполняет свою работу. Он делает то, что должен. Можно ли выбрать гонщиков получше? Возможно. Но я думаю, что в правильной ситуации Карлос может быть действительно хорош», — приводит слова Монтойи Racingnews365.

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