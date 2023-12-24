Компания Dodge выпустила последний Challenger

Компания Dodge в пятницу, 22 декабря, выпустила последний автомобиль модели Challenger, сообщает Motor1.com. Этим автомобилем стал Challenger SRT Demon 170 в цвете Pitch Black c 6,2-литровым двигателем HEMI V8 мощностью 1025 лошадиных сил. В Dodge называют этот автомобиль самым мощным масл-каром в мире.

По данным производителя, эта машина преодолевает четверть мили при старте с места за 8,91 секунды, что, например, быстрее недавнего заезда Bugatti Chiron Super Sport стоимостью $ 5 млн. При этом, отмечает издание, неизвестно, будет ли этот автомобиль продан частному владельцу или останется в коллекции Dodge.

Автомобиль Dodge Challenger впервые был выпущен серийно в 1970 году, а в 2008-м на свет появилось третье поколение модели. О завершении производства машины компания Stellantis, владеющая Dodge, заявила ещё в ноябре 2021 года, отметив, что в обозримом будущем сосредоточится на развитии направления электромобилей.

Отметим, что в середине декабря Chevrolet объявила о том, что с конвейера сошёл последний в обозримом будущем экземпляр Camaro.