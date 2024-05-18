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Пиастри — лучший в 3-й тренировке ГП Эмильи-Романьи, Алонсо и Перес попали в аварии

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась третья свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучшее время показал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На втором месте оказался его партнёр по команде Ландо Норрис. Третье место занял пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») 1.15,529.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,300.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,538.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,558.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,566.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,837.

7. Александер Албон («Уильямс») +0,941.

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,952.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,014.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,018.

11. Даниэль Риккардо («РБ») +1,031.

12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,102.

13. Юки Цунода («РБ») +1,139.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,166.

15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,265.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,394.

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,431.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,810.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1,832.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,632.

На середине заезда в аварию попал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Под конец сессии гонщик «Ред Булл» Серхио Перес угодил в стену.