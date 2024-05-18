Пиастри — лучший в 3-й тренировке ГП Эмильи-Романьи, Алонсо и Перес попали в аварии

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась третья свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Лучшее время показал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На втором месте оказался его партнёр по команде Ландо Норрис. Третье место занял пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Третья тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») 1.15,529.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,300.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,538.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,558.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,566.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,837.
7. Александер Албон («Уильямс») +0,941.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,952.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,014.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,018.
11. Даниэль Риккардо («РБ») +1,031.
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,102.
13. Юки Цунода («РБ») +1,139.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,166.
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,265.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,394.
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,431.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,810.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,832.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,632.
На середине заезда в аварию попал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Под конец сессии гонщик «Ред Булл» Серхио Перес угодил в стену.