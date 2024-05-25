Суперсерия Ферстаппена прервалась ударом о барьер! Макс в Монако лишь шестой

Перед главной субботней сессией Ф-1 все держали в голове старое монегасское правило: вполне вероятно, что именно квалификация окажется решающей для всего исхода Гран-при. Тем интереснее было узнать, подтвердит ли Шарль Леклер собственное превосходство образца тренировок и продлит ли Макс Ферстаппен невероятную серию из восьми поулов.

Q1: провалы Переса и Алонсо

Стартовый сегмент квалификации был обречён превратиться в «чёртов трафиковый рай», как сказал бы Юки Цунода. Но вообще получилось не слишком плохо: да, возникло несколько помех, но нельзя сказать, что гонщики постоянно и жёстко блокировали друг друга. Впрочем, в Q1 хватило бы и мелочи: по итогам сегмента 18 гонщиков уместились в ничтожные 568 тысячных секунды!

Двумя сильно отставшими от всех пилотами оказались представители «Кик-Заубера»: будущая «Ауди» в Монте-Карло вообще не едет. В итоге Боттас проиграл топ-15 почти полсекунды и при этом на столько же опередил Чжоу — абсолютный провал для китайца.

Вряд ли кого-то удивил 17-й результат Логана Сарджента, а вот ещё двух гонщиков в зоне вылета мы явно не ожидали: это Фернандо Алонсо и Серхио Перес! Испанцу, вероятно, помешал трафик на третьем секторе, ну а мексиканец весь сегмент балансировал на грани и в итоге остался 18-м. Крайне несвоевременный провал, когда Перес всё ещё ведёт переговоры о новом контракте с «Ред Булл».

Q2: «Альпин», «РБ» и «Уильямс» в топ-10

Второй сегмент показал невероятно плотную борьбу в группе лидеров: «Макларен», «Ред Булл» и «Феррари» уместились в одну десятую, что сулило невероятную битву в финале квалификации. Пока же для всех фаворитов главным было, что они без проблем прошли дальше. Помимо Ферстаппена и двух представителей «Феррари» и «Макларена», относительно без нервов отобрались и гонщики «Мерседеса», ну а оставшиеся три позиции завоевали Гасли («Альпин» в Монако более-менее едет, и Пьер под флаг выбил из десятки Окона), Цунода и Албон.

Эстебан оказался на обидном 11-м месте — до Албона ему не хватило менее десятой. Теоретически напарником француза по шестому ряду должен стать Нико Хюлькенберг, но немец явно помешал пилоту «Альпин» на первой попытке, так что гонщик «Хааса» запросто может променять 12-ю стартовую позицию на 15-ю. В таком случае Халка опередят Риккардо, Стролл и Магнуссен.

Даниэль проиграл Цуноде почти четыре десятые и жаловался на шины, а Кевин плохо провёл последний круг и оказался в трёх десятых от Хюлькенберга, хотя до этого всю квалификацию шёл вровень с напарником.

Q3: и всё-таки Леклер!

Первая попытка в решающей части квалификации осталась за местным героем Леклером. Правда, он опередил Пиастри всего на 26 тысячных секунды! Ферстаппен уступал 149 тысячных и надеялся отыграться уже в самом финале. Сайнс проигрывал напарнику четверть секунды, а Норрис провёл первую попытку на уже использованном комплекте шин, так что показал просто пристрелочный результат.

В итоге борьбу за поул так и повели только Леклер с Пиастри. Шарль закончил второй круг раньше и достаточно прибавил, чтобы Оскар уже не сумел контратаковать. Возможно, исход квалификации был бы иным, если бы Пиастри лучше проехал второй сектор. Так или иначе, пилот «Макларена» занял второе место впереди Сайнса, Норриса и Расселла — Джордж проиграл Ландо одну тысячную!

А что же Ферстаппен? Макс сразу же испортил себе финальный круг: пилот «Ред Булл» слегка задел стену в первом повороте, и всё было кончено. После этого голландец мог лишь наблюдать, как его отодвигают в таблице всё дальше. Теперь в воскресенье для победы Максу понадобится буквально чудо.

Позади Ферстаппена в топ-10 будут стартовать Хэмилтон (менее десятой отставания от Расселла), Цунода, Албон и Гасли. Воскресная гонка Гран-при Монако Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени.