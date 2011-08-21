FR 2.0: Квят стал пятым во второй гонке в Великобритании

В Великобритании на трассе «Сильверстоун» состоялась вторая гонка в рамках Формулы «Рено» 2.0. Победу одержал лидер чемпионата Робин Фрийнс из команды «Кауфманн», вторым финишировал пилот «Фортек» Александр Линн, третьим стал Пол Лоуп Шатин («Тек 1»). Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Койранен», завершил вторую гонку на пятом месте, а его напарник по команде Карлос Сайнс-младший стал седьмым.

Роман Мавланов («Боэтти») стал 26-м, Денис Нагулин («Крам») финишировал 30-м, Алексей Чуклин («МП») закончил гонку 32-м.

Формула «Рено» 2.0. Великобритания. Вторая гонка

1. Робин Фрийнс («Кауфманн») – 14 кругов.

2. Александр Линн («Фортек») +0.526.

3. Пол Лоуп Шатин («Тек 1») +0.575.

4. Штоффель Вандорн («КТР») +1.471.

5. Даниил Квят («Койранен») +3.853.

6. Мики Векстрём («Тек 1») +4.343.

7. Карлос Сайнс-младший («Койранен») +7.232.

8. Феликс Серраллес («Фортек») +7.371.

9. Уилл Стивенс («Фортек») +10.033.

10. Норман Нато («Р-Эйс») +11.361.

…

26. Роман Мавланов («Боэтти») +48.640.

…

30. Денис Нагулин («Крам») +1:22.336.

…

32. Алексей Чуклин («МП») +1 круг.