Организаторы уверены в проведении первого Гран-при России в 2014 году

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Иванов, ответственный за строительство трассы Формулы-1 в Сочи, в ходе официальной пресс-конференции заверил, что организаторы Гран-при России Формулы-1 намерены провести первый этап в сезоне-2014. Иванов полагает, что проведение зимних Олимпийских игр не приведёт к срыву подготовки.

«У нас полная уверенность, что Гран-при пройдёт 2014 году. У нас есть расчёты, есть выкладки и графики, и мы полностью укладываемся в них. Для соблюдения сроков главное всегда – это финансирование. Оно у нас есть. Если даже выделенных государством денег вдруг не хватит, то у нас есть гарантии со стороны Краснодарского края, что он за счёт своего бюджета достроит автодром. Переноса первого этапа на 2015 год не может быть в принципе. Скажу больше: сделать это нельзя. Либо дебютная гонка состоится в сезоне-2014, либо она не состоится вообще. Но мы уверены, что всё пройдёт по плану», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионат.com» Евгений Кустов.