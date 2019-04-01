Магия какая-то! УНИКС опять победил ЦСКА

Казанцы играли на выезде без двух лидеров, но это им не помешало. Теперь судьба первого места в регулярке в их руках.

Пока клубы Единой лиги ВТБ с разным успехом пытались юморить по поводу Дня дурака, ЦСКА и УНИКСу было не до смеха — команды в личной встрече должны были выяснить, кто из них больше хочет завершить регулярный чемпионат на первой строчке. Победа ЦСКА почти автоматически делала их недосягаемыми, успех УНИКСа позволял команде Димитриса Прифтиса не оглядываться на конкурентов и просто стараться завершить регулярку без поражений — в этом случае всё зависело бы от них самих.

Перед игрой Димитрис Итудис пожаловался на то, что у соперника из-за вылета из Еврокубка было целых восемь дней на подготовку, тогда как у его команды — лишь сутки. Впрочем, болельщики и одних, и вторых вряд ли могли счесть этот довод за сколько-нибудь решающий.

Кстати, о болельщиках. ЦСКА с апреля на всех домашних матчах Единой лиги в перерывах будет разыгрывать миллион рублей среди зрителей. В самой работе с болельщиками армейцы прибавили: зрителей на входе УСК ЦСКА теперь встречают нарядно одетые красивые девушки, перед игрой на арене крутят DJ-сеты. Это приятный бонус к решающей части сезона.



В игровом плане стычка двух лидеров чемпионата сама по себе была ещё одним бонусом. Возможно, даже главным.

Это не шутки. 1 апреля ЦСКА и УНИКС разыграют лидерство УНИКС уже побеждал ЦСКА в этом сезоне. Теперь Прифтис едет в гости к Итудису.

Матч уже с первых секунд начал оправдывать ожидания. Обе команды включили максимальную жёсткость — из-за этого страдала результативность, но игра смотрелась на одном дыхании. ЦСКА впервые попробовал оторваться ближе к концу первой десятиминутки и убежал на «+5», но тайм-аут Прифтиса — и счёт стал равным в какие-то полминуты!



В составе казанцев нельзя было выделить кого-то одного, но это ещё и потому, что игру пропускали Пиеррия Хенри и Эрик Макколлум. Эти двое в последних матчах не феерили, но именно они — системообразующие игроки. За обоих американцев в задней линии поначалу отдувался один Павел Сергеев, и как он это делал! Очень скоро россиянин вырвался в лидеры по результативности.



Во второй четверти УНИКС принялся играть на быстрых атаках и загружать под кольцом Ндура. Хозяева просто не успевали на ногах — возможно, это именно то, о чём в своей предматчевой речи говорил Итудис. Добавим к этому то, что красно-синих к концу первой половины окончательно сбился прицел, и получим «+10» для УНИКСа к экватору встречи и, как полагается, огненную тираду в раздевалке ЦСКА.

Это видео можно посмотреть в Instagram Единой лиги ВТБ.

Правда, поначалу и во второй половине хозяева ничего не могли поделать. Они буквально встали в нападении, и потому даже неплохая защита не приносила дивидендов.



Вплоть до концовки четверти. Серхио Родригес известен своими серийными попаданиями и любит брать на себя ответственность в самые нужные моменты. В этот раз он буквально за минуту положил две сложнейшие трёхи через руки соперников, подтянув ЦСКА. Через одно владение Иван Ухов самостоятельно прошёл всю площадку, выбросил откуда-то из-за плоскости щита и… попал. Прифтис тут же попросил тайм-аут, но красно-синие уже вернулись в игру. На последнюю четверть они выходили всего при «-2», и УНИКСу всё нужно было начинать сначала.

К чести казанцев, они не только не надломились, но и ещё полчетверти вели в счёте. Но чем дальше, тем больше свободных зон появлялось в обороне гостей. Игроки ЦСКА успешно этим пользовались. К тому же, Рэймар Морган, который проводил отличный матч в нападении, подвис на фолах и больше не мог защищаться в полную силу. Красно-синие вышли вперёд и готовы были решить всё в свою пользу.



Если бы не одно «но». Мы уже не раз в этом сезоне писали, что УНИКС — это команда, которая при Прифтисе научилась держать удар. Этот раз не стал исключением.

Ндур перехватил на свой половине и убежал в быстрый отрыв, Морган перехватил на чужой половине, мяч дошел до Эджима, и тот попал трёху. Тут же Ндур разобрался пол кольцом, а через атаку Понкрашов на исходе владения попал тяжелейшую трёху от щита. Бам! У ЦСКА уже не было шансов спасти этот матч.



Всё-таки Прифтис волшебник. Иначе как магией преображение казанской команды при нём назвать нельзя.

Уже поле игры Хайнсу не понравилось, что Понкрашов попытался забить в последней атаке, и они вместе с Родригесом бросились на защитника УНИКСа. Понкрашова уводили всем миром, чтобы обошлось без жертв.



УНИКС дважды за сезон обыгрывает ЦСКА. Если казанцы не проиграют до конца регулярки, то именно они займут первое место и будут иметь преимущество домашней площадки по ходу всего плей-офф.