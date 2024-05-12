Баскетболист «Зенита» Эртель: мы вернули себе преимущество паркета

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель высказался по поводу победы в четвёртом матче серии с ЦСКА (91:73).

Напомним, счёт в серии стал 2-2.

«Мы начали хорошо, с правильным настроем, все моменты 50/50 сегодня остались за нами. Если посмотреть в статистику, то становится понятно, что каждый внес вклад в игру, мы оказались готовы к матчу после предыдущего поражения. Мы вернули себе преимущество паркета, это то, за что мы весь сезон сражались. Сейчас в серии 2-2, узнаем в Санкт-Петербурге, как сложится.

Эта серия отличается от другой, в которой играют «Локо» и УНИКС. У нас в паре та команда, которая проигрывает, потом реагирует 20-очковой победой. Но, надеюсь, что в Санкт-Петербурге все будет по-другому», — сказал Эртель на пресс-конференции после матча.