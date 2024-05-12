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Баскетболист «Зенита» Эртель: мы вернули себе преимущество паркета

Баскетболист «Зенита» Эртель: мы вернули себе преимущество паркета
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Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель высказался по поводу победы в четвёртом матче серии с ЦСКА (91:73).

Напомним, счёт в серии стал 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

«Мы начали хорошо, с правильным настроем, все моменты 50/50 сегодня остались за нами. Если посмотреть в статистику, то становится понятно, что каждый внес вклад в игру, мы оказались готовы к матчу после предыдущего поражения. Мы вернули себе преимущество паркета, это то, за что мы весь сезон сражались. Сейчас в серии 2-2, узнаем в Санкт-Петербурге, как сложится.

Эта серия отличается от другой, в которой играют «Локо» и УНИКС. У нас в паре та команда, которая проигрывает, потом реагирует 20-очковой победой. Но, надеюсь, что в Санкт-Петербурге все будет по-другому», — сказал Эртель на пресс-конференции после матча.

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