Гилджес-Александер провёл провальную 4-ю четверть матча с «Далласом», смазав пять бросков

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер смог попасть лишь один бросок из шести попыток в четвёртой четверти третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс». Помимо этого, баскетболист за отрезок допустил три потери и совершил четыре фола.

Таким образом, «Оклахома» проиграла «Далласу» со счётом 110:115 и позволила техасской команде выйти вперёд в серии (1-2). Следующая игра состоится в Далласе. Напомним, противостояние ведётся до четырёх побед.

В первом раунде «Тандер» встречались с «Нью-Орлеан Пеликанс». Подопечные Марка Дэйгнолта справились с командой из Луизианы за четыре игры.

Шей занял второе место в голосовании за MVP, уступив только центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.