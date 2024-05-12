Инсайдер рассказал об очередной причине увольнения Хэма с поста тренера «Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Йован Буха поделился одной из причин, по которой «Лос-Анджелес Лейкерс» решил уволить Дарвина Хэма с поста главного тренера.

«Одной из причин стало то, что он не использовал в ротации Макса Кристи. «Лейкерс» высоко его ценят и хотят сохранить. Они до сих пор видят в нём потенциал, и в итоге его роль в команде стала предметом раздора между тренерским штабом и руководством команды.

Ну а с Кристи хотят продлить соглашение. Как я понимаю, основываясь на предыдущих контрактах, «Лейкерс» ему выдадут соглашение на три или четыре года, учитывая его молодость. Я бы сказал, что скорее три, а общая сумма будет составлять от $ 15 до $ 20 млн. То есть от $ 5 до $ 7 млн в год», — рассказал Буха на своём канале в YouTube.