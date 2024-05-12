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Лука Дончич повторил достижение Майкла Джордана и Мэджика Джонсона в плей-офф НБА

Лука Дончич повторил достижение Майкла Джордана и Мэджика Джонсона в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 22 очка, 15 подборов и пять ассистов в третьем матче серии с «Оклахома-Сити Тандер». Таким образом, он стал третьим после Мэджика Джонсона и Майкла Джордана игроком задней линии, который в своём активе имеет более одной игры с 20 или более очками, 15 или более подборами и пятью или более передачами.

Выступление словенца помогло «Далласу» одержать победу со счётом 105:101. Таким образом, «Маверикс» перехватили лидерство в серии (2-1). Следующая игра также состоится в Далласе. Напомним, противостояние идёт до четырёх побед.

В первом раунде техасский коллектив столкнулся с «Лос-Анджелес Клипперс». Подопечные Джейсона Кидда переиграли калифорнийцев со счётом 4-2.

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