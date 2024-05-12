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Леброн назвал главное преимущество «Миннесоты» перед остальными клубами НБА

Леброн назвал главное преимущество «Миннесоты» перед остальными клубами НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал главную причину доминирования «Миннесоты Тимбервулвз» в нынешнем сезоне.

«Главное преимущество «Миннесоты», которое у них есть по сравнению с любой другой командой НБА, это их крупные игроки. Конечно же, это Энтони Эдвардс, Джейден Макдэниелс, Карл-Энтони Таунс, Руди Гобер, Никил Александер-Уолкер, Наз Рид, Карл Андерсон. Они просто давят тебя своими размерами, но при этом у них есть баскетболисты, которые ещё и играют шикарно.

Это их главное преимущество, потому что они поставили на защитные схемы тренера Финча, или кто у них там отвечает за защиту. Они сделали ставки на защиту, а игроки сами любят обороняться и делают себе имя благодаря работе на своей стороне площадки. Это создаёт серьёзные проблемы любой команде», — заявил Джеймс на подкасте Mind Your Game.

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