Гилджес-Александер стал автором уникального достижения в плей-офф НБА среди защитников

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, 10 подборов и пять блок-шотов в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс». Таким образом, он стал первым игроком задней линии в истории лиги, которому удавалось набрать более 30 очков, 10 подборов и пяти блок-шотов в матче плей-офф.

Выступления Гилджес-Александера было недостаточно для победы «Оклахомы». «Тандер» проиграли со счётом 110:115, что позволило «Маверикс» выйти вперёд в серии (1-2). Следующая игра состоится в Далласе. Напомним, противостояние ведётся до четырёх побед.

В первом раунде «Тандер» встречались с «Нью-Орлеан Пеликанс». Подопечные Марка Дэйгнолта справились с командой из Луизианы за четыре игры. Шей занял второе место в голосовании за MVP, уступив только центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.