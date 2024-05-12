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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 12 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 12 мая
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В ночь с 11 на 12 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 12 мая

  • «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:101 (счёт в серии 2-1).
  • «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 93:106 (счёт в серии 1-2).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали Джейсон Тейтум («Бостон») и Донован Митчелл («Кливленд»), набравшие по 33 очка. Тейтум оформил дабл-дабл — на его счету также 13 подборов и шесть результативных передач.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
105 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Ирвинг - 22, Дончич - 22, Лайвли - 12, Хардуэй-младший - 8, Гэффорд - 8, Грин - 3, Джонс - 3, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 16, Холмгрен - 13, Джо - 13, Гидди - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 6, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, ЛеВерт - 15, Гарлэнд - 15, Страс - 6, Уэйд - 5, Окоро - 2, Меррилл, Томпсон, Мобли, Ньянг, Моррис, Джонс
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 28, Холидэй - 18, Уайт - 12, Хозер - 6, Притчард - 5, Корнет - 2, Хорфорд - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Комментарии
Новости. Баскетбол
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