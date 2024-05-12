В ночь с 11 на 12 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 12 мая

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:101 (счёт в серии 2-1).

«Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 93:106 (счёт в серии 1-2).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали Джейсон Тейтум («Бостон») и Донован Митчелл («Кливленд»), набравшие по 33 очка. Тейтум оформил дабл-дабл — на его счету также 13 подборов и шесть результативных передач.