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Уолтер Тавареш продлит контракт с «Реалом» на три года

«Реал Мадрид» договорился с Уолтером Таварешом о продлении контракта, сообщает журналист Рамон Альварес де Мона в социальных сетях. Сообщается, что баскетболист подпишет трёхлетнее соглашение.

Тавареш признавался лучшим защитником Евролиги по итогам сезонов 2018-19, 2020-21 и 2022-23. Также представитель Кабо-Верде регулярно попадал в Первую сборную Евролиги.

В нынешнем сезоне Евролиги Тавареш набирает в среднем 9,6 очка, 6,6 подбора и 1,5 блока-шота. Всего он принял участие в 32 матчах.

Напомним, мадридский «Реал» вышёл в «Финал четырёх», где 24 мая сыграет с «Олимпиакосом». Финал и матч за третье место пройдут 26-го числа. Точное время будет известно позже. Напомним, что именно мадридский клуб является действующим победителем соревнований.

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Евролига. 1/4 финала. 3-й матч. «Реал Мадрид» — «Баскония»