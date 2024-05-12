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Тренер ЦСКА Пистолис: «Зенит» был сегодня единственной командой, которая вышла на площадку

Тренер ЦСКА Пистолис: «Зенит» был сегодня единственной командой, которая вышла на площадку
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (73:91).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

«Поздравляю «Зенит», они были сегодня единственной командой, которая вышла на площадку. Спасибо болельщикам за то, что пришли в таком количестве и оказали большую поддержку. Печально, что мы не смогли отплатить за это победой», — приводит слова Пистолиса пресс-служба ЦСКА.

Следующая встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Напомним, противостояние длится до четырёх побед. В другом полуфинале «Локомотив-Кубань» ведёт со счётом 2-1 в паре с казанским УНИКСом.

Ранее сегодняшнюю встречу прокомментировал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

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