Тренер ЦСКА Пистолис: «Зенит» был сегодня единственной командой, которая вышла на площадку

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (73:91).

«Поздравляю «Зенит», они были сегодня единственной командой, которая вышла на площадку. Спасибо болельщикам за то, что пришли в таком количестве и оказали большую поддержку. Печально, что мы не смогли отплатить за это победой», — приводит слова Пистолиса пресс-служба ЦСКА.

Следующая встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Напомним, противостояние длится до четырёх побед. В другом полуфинале «Локомотив-Кубань» ведёт со счётом 2-1 в паре с казанским УНИКСом.

Ранее сегодняшнюю встречу прокомментировал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.