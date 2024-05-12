Вембаньяма высказался о награде «Новичок года» в НБА, упомянув партнёров по команде

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о важности награды «Лучший новичок года», а также выразил свою радость, что получил статуэтку во время мероприятия со студентами.

«Эта награда многое значит. Конечно, мне хотелось бы начать побеждать как можно раньше, но я не ожидал, что мы станем чемпионами в первый же год. Но эта награда — показатель нашего общего прогресса по ходу сезона, наших усилий на паркете.

Получить эту награду посреди счастливых фанатов было хорошим чувством. Мы чувствовали любовь болельщиков весь год», — приводит слова Вембаньямы пресс-служба «Спёрс».

Вембаньяма, первый пик драфа-2023, провёл свой первый год, показывая следующую статистику: 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 ассиста и 3,6 блок-шота.

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