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Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал победу в четвёртом матче серии с ЦСКА

Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал победу в четвёртом матче серии с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:73).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

«Сегодня мы лидировали в матче от начала до конца, всегда имели преимущество. Думаю, что команда сыграла отлично что в защите, что в нападении. Мы были эффективны, и если в третьем матче мы промазали вообще всё, то теперь отреагировали и попадали открытые броски, попадали сложные броски… После этого мы почувствовали уверенность и захватили лидерство.

В третьей четверти возникли некоторые проблемы, но в концовке четверти мы вернулись и снова оторвались от ЦСКА. Входить в последнюю четверть с такой разницей всегда хорошо, и мы просто закрыли этот матч.

У нас 13 перехватов, это отличный показатель, особенно в комбинации с 18 передачами. Это важно. Кроме того, соотношение перехватов и потерь тоже неплохое, у нас 14 потерь», — сказал Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

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