Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал победу в четвёртом матче серии с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:73).

«Сегодня мы лидировали в матче от начала до конца, всегда имели преимущество. Думаю, что команда сыграла отлично что в защите, что в нападении. Мы были эффективны, и если в третьем матче мы промазали вообще всё, то теперь отреагировали и попадали открытые броски, попадали сложные броски… После этого мы почувствовали уверенность и захватили лидерство.

В третьей четверти возникли некоторые проблемы, но в концовке четверти мы вернулись и снова оторвались от ЦСКА. Входить в последнюю четверть с такой разницей всегда хорошо, и мы просто закрыли этот матч.

У нас 13 перехватов, это отличный показатель, особенно в комбинации с 18 передачами. Это важно. Кроме того, соотношение перехватов и потерь тоже неплохое, у нас 14 потерь», — сказал Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.