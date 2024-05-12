Гомельский предположил, с каким счётом закончится серия между «Бостоном» и «Кливлендом»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс».

«Думаю, что «Бостон» выиграет серию с «Кливлендом» со счетом 4:2», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая мск на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу 106:93 и вышли вперёд в серии со счётом 2-1 (120:95, 94:118, 106:93).

Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Кавальерс» и «Селтикс» пройдёт в Кливленде в ночь с 13 на 14 мск, пятый — в Бостоне в ночь с 15 на 16 мск.