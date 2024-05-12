«Мы пока ещё ничего не добились». Лука Дончич высказался о победе в матче с «Тандер»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался после победного матча с «Оклахома-Сити Тандер», напомнив всем, что серия ещё не закончена.

«Если ты находишься на этой стадии плей-офф, то должен верить в успех. Я верю, что мы можем его добиться. Но это будет очень тяжело, мы пока ещё ничего не добились, выиграли две игры, но нужно заработать четыре победы. Мы пока ещё ничего не сделали, надо продолжать работать», — заявил Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Матч закончился со счётом 105:101 в польщу «Далласа». Таким образом, «Маверикс» вышли вперёд в серии и лидируют со счётом 2-1. Следующая игра также состоится в Далласе. Напомним, противостояние идёт до четырёх побед.

В первом раунде техасский коллектив столкнулся с «Лос-Анджелес Клипперс». Подопечные Джейсона Кидда переиграли калифорнийцев со счётом 4-2.