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Кайри Ирвинг рассказал о влиянии баскетбола на его жизнь

Кайри Ирвинг рассказал о влиянии баскетбола на его жизнь
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Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о том, какое влияние оказывает баскетбол на его жизнь.

«Баскетбол учит работать в команде, учит быть лидером, учит тренироваться, учит сидеть на диете, учит жить. Вот почему я взял в руки баскетбольный мяч», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 11 мая, «Даллас» встречался с «Оклахомой-Сити Тандер». Ирвинг во время игры отметился 11 передачами, что является повторением его рекорда в плей-офф. Его выступление помогло «Далласу» обыграть «Оклахому» со счётом 119:110. Таким образом, «Маверикс» сравняли счёт в противостоянии (1-1).

В первом раунде команде из Техаса удалось переиграть «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2. «Оклахома», в свою очередь, расправилась с «Нью-Орлеан Пеликанс» в четырёх встречах.

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