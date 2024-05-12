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Ховард выразил мнение, в каком случае Джоэл Эмбиид может обойтись без травм

Ховард выразил мнение, в каком случае Джоэл Эмбиид может обойтись без травм
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Экс-игрок НБА Дуайт Ховард высказал своё мнение о том, почему центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид часто травмируется.

«У него рост 215 см, у него есть дриблинг, может бросать трёхи, но его реальный вес где-то около 170 кг. Он очень большой. Он слишком огромный, чтобы пережить все испытания регулярки. Ему надо скинуть 10 кг, это будет полезно для его колен. Так он сможет продлить свою карьеру, будет быстрее, а также будет выше прыгать», — заявил Ховард на подкасте OG`s.

Эмбиид был задрафтован в 2014 году, но дебютировал в лиге лишь в 2016-м, поскольку пропустил два сезона из-за травм. По ходу карьеру Джоэл неоднократно травмировался перед плей-офф, что сказывалось на его выступлениях. Напомним, бигмен ни разу не выступал в финалах конференций.

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