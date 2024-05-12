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Энтони Эдвардс рассказал, как он обрёл уверенность в себе

Энтони Эдвардс рассказал, как он обрёл уверенность в себе
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Игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о том, что был уверен в том, что он делает с самого детства.

«Я вырос таким, на заднем дворе со своими старшими братьями. Имея возможность побеждать их, когда я стал старше, я просто стал действительно хорош в этом. Многие люди называют меня самоуверенным… но это не самоуверенность, это не высокомерие. Я просто уверенный в себе человек. Я просто думаю, что я лучший во всем, что я делаю», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Напомним, на данный момент «Миннесота Тимбервулвз» ведёт в серии с «Денвер Наггетс» в рамках четвертьфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится 13 мая и начнётся в 3:00 по московскому времени.

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