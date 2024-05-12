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Кевин Гарнетт: считаю, что MVP должен был получить Гилджес-Александер

Кевин Гарнетт: считаю, что MVP должен был получить Гилджес-Александер
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Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказал своё мнение по поводу того, кто больше всех заслуживал награды MVP в нынешнем сезоне.

«Это награда за регулярный сезон. Обычно её дают лучшему игроку лучшей команды. Именно поэтому я считаю, что Гилджес-Александер должен был получить MVP, потому что его команда была первой.

А вообще все забыли про Тейтума ещё! Его команда была лучшей в лиге, но все недооценивают заслуги Джейсона, считая что у него просто очень сильная команда. Нам нужно как-то чётче определить свойства и требования к MVP», — заявил Гарнетт в подкасте All The Smoke.

Йокич получил свою третью награду MVP в карьере, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач.

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