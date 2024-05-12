«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся четвёртый матч полуфинальной серии в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Победу в матче одержали гости со счётом 91:73. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Самыми результативными игроками встречи стали Трент Фрейзер и Винс Хантер, которые записали в свой актив по 21 очку. Также стоит отметить и Томаса Эртеля, который принёс своей команде 19 очков. В составе армейцев наилучшую результативность продемонстрировали Ливио Жан-Шарль и Мело Тримбл — по 11 очков.

Следующая встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Напомним, противостояние длится до четырёх побед. В другом полуфинале «Локомотив-Кубань» ведёт со счётом 2-1 в паре с казанским УНИКСом.