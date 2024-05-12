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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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ЦСКА — Зенит, результат матча 12 мая 2024, счет 71:93, 1/2 финала Единая лига ВТБ 2023-2024

«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги
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Сегодня, 12 мая, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся четвёртый матч полуфинальной серии в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Победу в матче одержали гости со счётом 91:73. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

Самыми результативными игроками встречи стали Трент Фрейзер и Винс Хантер, которые записали в свой актив по 21 очку. Также стоит отметить и Томаса Эртеля, который принёс своей команде 19 очков. В составе армейцев наилучшую результативность продемонстрировали Ливио Жан-Шарль и Мело Тримбл — по 11 очков.

Следующая встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Напомним, противостояние длится до четырёх побед. В другом полуфинале «Локомотив-Кубань» ведёт со счётом 2-1 в паре с казанским УНИКСом.

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