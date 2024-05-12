Стали известны результаты драфт-лотереи НБА

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В США состоялась драфт-лотерея Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, победителем которой стала «Атланта Хоукс».

С помощью лотереи был определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта НБА. В жеребьёвке приняли участие 12 команд, не пробившиеся в плей-офф нынешнего сезона, а также «Оклахома-Сити Тандер».

Результаты драфт-лотереи:

1. «Атланта Хоукс»

2. «Вашингтон Уизардс»

3. «Хьюстон Рокетс»

4. «Сан-Антонио Спёрс»

5. «Детройт Пистонс»

6. «Шарлотт Хорнетс»

7. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

8. «Сан-Антонио Спёрс»

9. «Мемфис Гриззлиз»

10. «Юта Джаз»

11. «Чикаго Буллз»

12. «Оклахома-Сити Тандер»

13. «Сакраменто Кингз»

14. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Примечательно, что «Атланта» имела всего 3% на победу в лотерее.