Стали известны результаты драфт-лотереи НБА

В США состоялась драфт-лотерея Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, победителем которой стала «Атланта Хоукс».
С помощью лотереи был определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта НБА. В жеребьёвке приняли участие 12 команд, не пробившиеся в плей-офф нынешнего сезона, а также «Оклахома-Сити Тандер».
Результаты драфт-лотереи:
1. «Атланта Хоукс»
2. «Вашингтон Уизардс»
3. «Хьюстон Рокетс»
4. «Сан-Антонио Спёрс»
5. «Детройт Пистонс»
6. «Шарлотт Хорнетс»
7. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
8. «Сан-Антонио Спёрс»
9. «Мемфис Гриззлиз»
10. «Юта Джаз»
11. «Чикаго Буллз»
12. «Оклахома-Сити Тандер»
13. «Сакраменто Кингз»
14. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Примечательно, что «Атланта» имела всего 3% на победу в лотерее.