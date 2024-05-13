«Денвер» во второй раз обыграл «Миннесоту» и сравнял счёт в серии, Йокич набрал 35 очков

Сегодня, 13 мая, в Миннеаполисе состоялся четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 115:107 и сравняли счёт в серии — 2-2. Следующая встреча между командами состоится 15 мая.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 35 очков, семь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Аарон Гордон отметился 27 очками.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 44 очка, совершил пять подборов и отдал пять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился дабл-даблом: 13 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов на счету другого центрового хозяев Руди Гобера.

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