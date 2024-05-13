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Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 13 мая 2024, счёт 115:107, 4-й матч 2-го раунда плей-офф НБА

«Денвер» во второй раз обыграл «Миннесоту» и сравнял счёт в серии, Йокич набрал 35 очков
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Сегодня, 13 мая, в Миннеаполисе состоялся четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 115:107 и сравняли счёт в серии — 2-2. Следующая встреча между командами состоится 15 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Конли - 15, Таунс - 13, Макдэниелс - 11, Рид - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 2, Андерсон, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Гордон - 27, Маррей - 19, Браун - 11, Холидэй - 10, Джексон - 6, Портер - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 35 очков, семь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Аарон Гордон отметился 27 очками.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 44 очка, совершил пять подборов и отдал пять передач. Центровой Карл-Энтони Таунс отметился дабл-даблом: 13 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов на счету другого центрового хозяев Руди Гобера.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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