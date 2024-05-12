Тейтум: Холидэй похож на клей, который скрепляет «Бостон»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу своего товарища по команде Джру Холидэя.

Напомним, сегодня на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу 106:93 и вышли вперёд в серии со счётом 2-1 (120:95, 94:118, 106:93).

«Джру похож на клей, который скрепляет нас. Он делает все, что нам нужно, и жертвует собой.А главное, в нужный момент он способен использорвать преимущество в личных противостояниях, атаковать кольцо, бросать дальние. Он был агрессивен в атаке. И его вмешательство и помощь помогли нам поддерживать ритм», — приводит слова Тейтума ESPN.