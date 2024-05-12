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«Всё сведётся к тому, кто больше хочет в финал». Морган — о серии с ЦСКА

«Всё сведётся к тому, кто больше хочет в финал». Морган — о серии с ЦСКА
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Баскетболист «Зенита» Джувэн Морган высказался по поводу победы в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:73).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

«Чувства отличные! Думаю, что все это началось с самого стартового свистка, мы приехали готовыми, хорошо играли в обороне и придерживались плана в нападении. Отличная победа, как ни посмотри.

Были какие-то шероховатости, у соперников были рывки, когда мы неважно оборонялись. Но, в целом, я думаю, что мы оставались командой, играли друг за друга, страховали друг друга — и в конце концов поэтому победили.

Каждый раз, когда ты побеждаешь, это хорошо, но особенно хорошо, когда ты придерживаешься плана, уделяешь внимание мелочам… И когда весь план на игру приносит такой результат, это большое наслаждение.

У соперника отличная команда, у нас тоже отличная команда, и в конце концов все сведется к тому, кто больше хочет в финал», — приводит слова Морган пресс-служба «Зенита».

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