«Всё сведётся к тому, кто больше хочет в финал». Морган — о серии с ЦСКА

Баскетболист «Зенита» Джувэн Морган высказался по поводу победы в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:73).

«Чувства отличные! Думаю, что все это началось с самого стартового свистка, мы приехали готовыми, хорошо играли в обороне и придерживались плана в нападении. Отличная победа, как ни посмотри.

Были какие-то шероховатости, у соперников были рывки, когда мы неважно оборонялись. Но, в целом, я думаю, что мы оставались командой, играли друг за друга, страховали друг друга — и в конце концов поэтому победили.

Каждый раз, когда ты побеждаешь, это хорошо, но особенно хорошо, когда ты придерживаешься плана, уделяешь внимание мелочам… И когда весь план на игру приносит такой результат, это большое наслаждение.

У соперника отличная команда, у нас тоже отличная команда, и в конце концов все сведется к тому, кто больше хочет в финал», — приводит слова Морган пресс-служба «Зенита».