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Евролига объявила победителя в номинации «Тренер года»

Евролига объявила победителя в номинации «Тренер года»
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Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео был признан тренером года в Евролиге, сообщает официальный сайт чемпионата. Победителя в номинации выбирали все тренеры, которые участвовали в нынешнем сезоне Евролиги.

Матео привёл «лос бланкос» к чемпионству в главном клубном континентальном соревновании Европы в 2023 году и к «Финалу четырех» в 2024-м.

Напомним, мадридский «Реал» вышёл в «Финал четырёх», где 24 мая сыграет с «Олимпиакосом». Финал и матч за третье место пройдут 26-го числа. Точное время будет известно позже. Напомним, что именно мадридский клуб является действующим победителем соревнований.

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Евролига. 1/4 финала. 3-й матч. «Реал Мадрид» — «Баскония»

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