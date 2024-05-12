Войнаровски назвал двух главных кандидатов на должность тренера «Лейкерс»

Американские специалисты Джей Джей Редик и Джеймс Боррего являются главными кандидатами на должность главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», по информации инсайдера Эдриана Войнаровски.

«Боррего — первый ассистент в «Нью-Орлеане». Эта команда прошла путь от 22-го места в атакующем рейтинге до топ-10 за один сезон. Он также хорошо себя проявил на посту наставника «Шарлотт».

Еще один кандидат никогда раньше не тренировал, и это наш коллега с ESPN, Джей Джей Реддик. Безусловно, «Лейкерс» расспрашивают по поводу него, они звонят и пытаются понять, что из себя будет представлять главный тренер Джей Джей Реддик», — сказал Войнаровски на YouTube-канале ESPN.

Напомним, 3 мая стало известно об увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Сразу после этого Войнаровски и прочие инсайдеры упоминали кандидатуру Тайрона Лю в качестве одной из наиболее вероятных замен Хэма в «Лейкерс», если тот не будет продлевать контракт с «Клипперс».