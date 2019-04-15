«Зенит» проснулся, но победить не успел. УНИКС идёт к лидерству

Питерцы во второй половине вернулись с «-15» и имели шансы на победу, но хозяева выстояли и продолжают преследовать ЦСКА.

УНИКСу нужна была максимальная концентрация, потому что только победы во всех оставшихся до конца регулярного матчах могут позволить команде Димитриса Прифтиса обойти ЦСКА и занять первое место перед плей-офф.

При этом казанцы оказались в сложной ситуации. Эрик Макколлум выздоровел и был готов помочь команде, а вот Пиеррия Хенри, который весь сезон тащит на себе бремя главного скорера, по-прежнему в лазарете. Впрочем, в этом плане команда у Прифтиса весьма гибкая — ярко выраженного лидера в Казани не было, и поэтому без Хенри УНИКС обыграл даже ЦСКА.

Джален Рэйнольдс — главный человек, с которым могли быть связаны надежды «Зенита». Центровой не вышел в стартовом составе, но появился на паркете спустя две минуты и начал набирать очки в промышленных масштабах.

Но проблема питерцев была в том, что в первой половине Рэйнольдс был чуть не единственным, у кого действительно шла игра. Если в нападении он ещё как-то тянул партнёров за собой, то в защите гости разваливались. УНИКС очень быстро заработал двузначное преимущество, которое по ходу второй четверти достигало 17 очков.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Жоану Плазе в большом перерыве пришлось объяснить своим игрокам, что так дело не пойдёт. Испанец заставил подопечных выйти из раздевалки более агрессивными, и те послушались.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Причём эта агрессия работала на обоих концах паркета — и в нападении, и в защите. Один из самых ярких (если не самый) моментов матча — вот этот блокшот Морису Ндуру от Джалена Рэйнольдса. Можно было даже сказать крылатую фразу Дикембе «только не в моём доме» Мутомбо, если бы этот дом не принадлежал УНИКСу. Рэйнольдса, впрочем, это всё равно не смутило.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Гости подбирались к УНИКСу всё ближе и к концу основного времени оказались на расстоянии вытянутой руки. Ещё две четверти назад это казалось ненаучной фантастикой.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Шанс вывести свою команду вперёд получил Галь Мекель. Не совсем очевидно, была бы это тренерская задумка, но израильтянин освободился от защитника и бросил издали. Если бы попал, был бы героем, но защитник промахнулся.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

УНИКС смог удержать победу. Возможно, это был самый тяжёлый матч из оставшихся на финишной прямой, потому что дальше по курсу — команды, которые либо уже потеряли шансы на выход в плей-офф, либо «Автодор», который вот-вот может из потерять. Если обойдётся без осечек, то в Единой лиге ВТБ будет новый чемпион регулярки.