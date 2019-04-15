«Зенит» проснулся, но победить не успел. УНИКС идёт к лидерству

УНИКСу нужна была максимальная концентрация, потому что только победы во всех оставшихся до конца регулярного матчах могут позволить команде Димитриса Прифтиса обойти ЦСКА и занять первое место перед плей-офф.
При этом казанцы оказались в сложной ситуации. Эрик Макколлум выздоровел и был готов помочь команде, а вот Пиеррия Хенри, который весь сезон тащит на себе бремя главного скорера, по-прежнему в лазарете. Впрочем, в этом плане команда у Прифтиса весьма гибкая — ярко выраженного лидера в Казани не было, и поэтому без Хенри УНИКС обыграл даже ЦСКА.
Джален Рэйнольдс — главный человек, с которым могли быть связаны надежды «Зенита». Центровой не вышел в стартовом составе, но появился на паркете спустя две минуты и начал набирать очки в промышленных масштабах.
Но проблема питерцев была в том, что в первой половине Рэйнольдс был чуть не единственным, у кого действительно шла игра. Если в нападении он ещё как-то тянул партнёров за собой, то в защите гости разваливались. УНИКС очень быстро заработал двузначное преимущество, которое по ходу второй четверти достигало 17 очков.
Жоану Плазе в большом перерыве пришлось объяснить своим игрокам, что так дело не пойдёт. Испанец заставил подопечных выйти из раздевалки более агрессивными, и те послушались.
Причём эта агрессия работала на обоих концах паркета — и в нападении, и в защите. Один из самых ярких (если не самый) моментов матча — вот этот блокшот Морису Ндуру от Джалена Рэйнольдса. Можно было даже сказать крылатую фразу Дикембе «только не в моём доме» Мутомбо, если бы этот дом не принадлежал УНИКСу. Рэйнольдса, впрочем, это всё равно не смутило.
Гости подбирались к УНИКСу всё ближе и к концу основного времени оказались на расстоянии вытянутой руки. Ещё две четверти назад это казалось ненаучной фантастикой.
Шанс вывести свою команду вперёд получил Галь Мекель. Не совсем очевидно, была бы это тренерская задумка, но израильтянин освободился от защитника и бросил издали. Если бы попал, был бы героем, но защитник промахнулся.
УНИКС смог удержать победу. Возможно, это был самый тяжёлый матч из оставшихся на финишной прямой, потому что дальше по курсу — команды, которые либо уже потеряли шансы на выход в плей-офф, либо «Автодор», который вот-вот может из потерять. Если обойдётся без осечек, то в Единой лиге ВТБ будет новый чемпион регулярки.