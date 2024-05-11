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Майк Мэлоун рассказал, что замотивировал игроков «Наггетс» с помощью видео с критикой

Майк Мэлоун рассказал, что замотивировал игроков «Наггетс» с помощью видео с критикой
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал, как смог замотивировать игроков на победу в третьем матче 1/4 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
90 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Таунс - 14, Макдэниелс - 10, Конли - 10, Гарза - 8, Рид - 7, Александер-Уолкер - 6, Гобер - 6, Моррис - 4, Андерсон - 3, Майнотт - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 24, Портер - 21, Гордон - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Джексон - 6, Холидэй - 6, Браун - 5, Строутер - 3, Ннаджи - 2, Тайсон - 1, Джордан, Уотсон, Пикетт

«Мы смонтировали видео, но у меня не было уверенности в том, чтобы показывать его команде. Сначала я решил его показать Деандре Джордану. Он сразу сказал: «Чёрт возьми, да, парни должны это увидеть». Это было двухминутное видео, в котором многие именитые люди говорили, что серия завершена, с «Денвер Наггетс» полностью покончено и прочее. У меня было предчувствие, что кого-то из парней это может задеть за живое. Тебе говорят: «Вы не умеете играть. Они лучше вас». Если это не находит отклика в человеке, который хочет что-то выиграть, то даже не знаю, что тогда найдёт отклик. Но парни отреагировали правильно и показали мне, что они всё ещё верят», — приводит слова Мэлоуна портал Basket News.

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