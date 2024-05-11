Майк Мэлоун рассказал, что замотивировал игроков «Наггетс» с помощью видео с критикой

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал, как смог замотивировать игроков на победу в третьем матче 1/4 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Мы смонтировали видео, но у меня не было уверенности в том, чтобы показывать его команде. Сначала я решил его показать Деандре Джордану. Он сразу сказал: «Чёрт возьми, да, парни должны это увидеть». Это было двухминутное видео, в котором многие именитые люди говорили, что серия завершена, с «Денвер Наггетс» полностью покончено и прочее. У меня было предчувствие, что кого-то из парней это может задеть за живое. Тебе говорят: «Вы не умеете играть. Они лучше вас». Если это не находит отклика в человеке, который хочет что-то выиграть, то даже не знаю, что тогда найдёт отклик. Но парни отреагировали правильно и показали мне, что они всё ещё верят», — приводит слова Мэлоуна портал Basket News.