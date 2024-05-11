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Главного тренера «Пэйсерс» оштрафовали на $ 35 тыс. за критику судейства

Главного тренера «Пэйсерс» оштрафовали на $ 35 тыс. за критику судейства
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать главного тренера «Индианы Пэйсерс» Рика Карлайла на $ 35 тыс. за «публичную критику судейства и сомнения в честности лиги и её должностных лиц». Ранее Карлайл выражал недовольство работой судейской бригады во время игры.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 35, Сиакам - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 10, Макконнелл - 6, Нембард - 5, Джексон - 4, Топпин - 2, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 35, Брансон - 26, Бёркс - 14, Макбрайд - 10, Харт - 10, Хартенштайн - 6, Ачиува - 5, Ануноби, Милтон, Дьяките, Джеффрис, Симс

«Все команды заслуживают равных возможностей. У всех должны быть одинаковые шансы, независимо от того, на какой площадке они играют», — прокомментировал действия судей Рик.

Представители клуба «Индиана Пэйсерс» отправили в офис НБА претензию с указанием 78 эпизодов из первых двух встреч в серии второго раунда плей-офф НБА.

Напомним, третий матч между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» состоялся сегодня, 11 мая. Победу в игре одержала «Индиана» со счётом 111:106. На данный момент в серии продолжает вести «Никс», счёт 2-1.

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