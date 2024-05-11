Главного тренера «Пэйсерс» оштрафовали на $ 35 тыс. за критику судейства

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать главного тренера «Индианы Пэйсерс» Рика Карлайла на $ 35 тыс. за «публичную критику судейства и сомнения в честности лиги и её должностных лиц». Ранее Карлайл выражал недовольство работой судейской бригады во время игры.

«Все команды заслуживают равных возможностей. У всех должны быть одинаковые шансы, независимо от того, на какой площадке они играют», — прокомментировал действия судей Рик.

Представители клуба «Индиана Пэйсерс» отправили в офис НБА претензию с указанием 78 эпизодов из первых двух встреч в серии второго раунда плей-офф НБА.

Напомним, третий матч между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» состоялся сегодня, 11 мая. Победу в игре одержала «Индиана» со счётом 111:106. На данный момент в серии продолжает вести «Никс», счёт 2-1.