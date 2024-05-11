Секулич назвал игрока УНИКСа, на которого следует обратить внимание в четвёртом матче

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над казанским клубом УНИКС (89:83) в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги.

«Спасибо болельщикам за поддержку, они сегодня внесли важный вклад в победу! Нужно отдать должное игрокам, они сражались с первой до последней минуты.

Несмотря на всё, что происходило на площадке, они сохраняли хладнокровие в решающие минуты матча и чётко следовали выбранному плану.

Это и предопределило исход встречи. Теперь нужно сделать работу над ошибками и быть готовыми к следующему матчу. Особенно надо подумать над тем, как останавливать Джалена Рейнольдса. Он провёл невероятный матч», — приводит слова Александра Секулича пресс-служба Единой лиги.