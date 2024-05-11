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Секулич назвал игрока УНИКСа, на которого следует обратить внимание в четвёртом матче

Секулич назвал игрока УНИКСа, на которого следует обратить внимание в четвёртом матче
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над казанским клубом УНИКС (89:83) в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 83
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Миллер, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Бако, Стуленков, Одиноков, Грин, Воронцевич

«Спасибо болельщикам за поддержку, они сегодня внесли важный вклад в победу! Нужно отдать должное игрокам, они сражались с первой до последней минуты.

Несмотря на всё, что происходило на площадке, они сохраняли хладнокровие в решающие минуты матча и чётко следовали выбранному плану.

Это и предопределило исход встречи. Теперь нужно сделать работу над ошибками и быть готовыми к следующему матчу. Особенно надо подумать над тем, как останавливать Джалена Рейнольдса. Он провёл невероятный матч», — приводит слова Александра Секулича пресс-служба Единой лиги.

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