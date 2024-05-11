Воронцевич стал вторым игроком Единой лиги по количеству подборов
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Форвард казанского клуба УНИКС Андрей Воронцевич стал вторым игроком в истории Единой лиги, которому удавалось сделать 1400 подборов. Первым, кому удалось преодолеть эту отметку, стал тяжёлый форвард московской команды ЦСКА Никита Курбанов.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 83
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Уайт - 20, Акун-Пёрселл - 16, Миллер - 15, Барфорд - 11, Андерсон - 9, Ндур - 7, Мартюк - 4, Емченко - 3, Темиров - 2, Елатонцев - 2, Узинский, Квитковских
УНИКС: Рейнольдс - 24, Димитриевич - 19, Грин - 12, Найт - 9, Лабери - 7, Д. Кулагин - 6, Беленицкий - 4, Бако - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Воронцевич
В сегодняшнем матче с «Локомотивом-Кубань» Андрею удалось сделать четыре подбора, таким образом, увеличив показатель до 1402 подборов.
Напомним, игра завершилась победой «Локо» со счётом 89:83. Это была третья игра между командами в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ. Четвёртый матч состоится 13 мая, начало в 19:30 по московскому времени. Счёт в серии на данный момент 2-1 в пользу «Локо».
На профессиональном уровне Андрей Воронцевич выступает с 2004 года.
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