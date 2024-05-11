Воронцевич стал вторым игроком Единой лиги по количеству подборов

Форвард казанского клуба УНИКС Андрей Воронцевич стал вторым игроком в истории Единой лиги, которому удавалось сделать 1400 подборов. Первым, кому удалось преодолеть эту отметку, стал тяжёлый форвард московской команды ЦСКА Никита Курбанов.

В сегодняшнем матче с «Локомотивом-Кубань» Андрею удалось сделать четыре подбора, таким образом, увеличив показатель до 1402 подборов.

Напомним, игра завершилась победой «Локо» со счётом 89:83. Это была третья игра между командами в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ. Четвёртый матч состоится 13 мая, начало в 19:30 по московскому времени. Счёт в серии на данный момент 2-1 в пользу «Локо».

На профессиональном уровне Андрей Воронцевич выступает с 2004 года.