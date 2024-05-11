Скип Бэйлесс: Джеймс Харден — один из худших игроков в НБА

Североамериканский журналист и известный телеведущий канала Fox Sports Скип Бэйлесс обрушился с критикой в адрес известного игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена.

«Я хотел бы поделиться своим честным мнением о Джеймсе Хардене — он неудачник. На самом деле Джеймс один из худших игроков в НБА. Результаты Джеймса Хардена в крупных матчах и в плей-офф не впечатляют. Ему не хватает необходимых навыков и решимости, чтобы добиться успеха в таких ситуациях. Его результаты за последние годы (2017–2020) были разочаровывающими, и мне не хотелось бы видеть его в своей команде», — приводит слова Бэйлесса портал The Sports Rush.

Ранее Скип Бэйлесс заявил, что СМИ недостаточно жёстко критикуют игру Леброна Джеймса.