Тренер УНИКСа Перасович: сегодняшний матч «Локо» провёл лучше, чем мы

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды в третьем матче с «Локомотивом-Кубань» (83:89) полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локо». Сегодняшний матч они провели лучше, чем мы. На подборе мы проделали хорошую работу, позволили сопернику взять всего три подбора на нашем щите, но потерь было допущено непозволительно много. «Локо» сразу наказывал за них быстрыми отрывами, в которых набирал лёгкие очки», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Наиболее результативным игроком встречи стал игрок УНИКСа Джален Рейнольдс, вышедший в старте. На его счету 24 очка и шесть подборов, при этом он допустил семь потерь. Ненад Димитриевич отметился 19 очками и восемью передачами.