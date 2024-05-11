Игрок «Реала» Габриэль Дек выбыл до конца сезона из-за травмы

Лёгкий форвард испанского клуба «Реал Мадрид» Габриэль Дек более не примет участия в последующих матчах сезона Евролиги из-за травмы. Об этом сообщает портал Basket News.

У аргентинского форварда диагностирован разрыв внутренней коллатеральной связки правого колена. Габриэль травмировался во время игры с «Валенсией» 10 мая. Тогда он столкнулся с товарищем по команде Гершоном Ябуселе, в результате чего тот приземлился на лодыжку аргентинца. Сразу после этого Габриэль покинул площадку. Игра завершилась поражением «Реала» со счётом 93:99.

Аналогичную травму аргентинец уже получал в прошлом году — 6 мая 2023 года. Тогда ему также пришлось пропустить оставшуюся часть сезона.

За сезон-2023/2024 в Евролиге Габриэль принял участие в 28 матчах. В среднем за игру он набирает 8,2 очка, делает 4,1 подбора, а также 1,5 передачи.