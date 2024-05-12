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«Наггетс» одержали вторую по величине победу в выездном матче плей-офф в истории команды

В третьем матче четвертьфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» удалось одержать вторую наиболее крупную победу в выездном матче серии плей-офф в истории команды.

«Наггетс» победили «Миннесоту Тимбервулвз» с преимуществом в 27 очков. Итоговый счёт встречи 117:90 в пользу команды из Денвера. Игра состоялась вчера, 11 мая, в городе Миннеаполисе, который представляют «Тимбервулвз».

Первое место по данному показателю занимает победа «Наггетс» над «Шарлотт Хорнетс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА сезона-2008/2009. Тогда команде из Денвера удалось победить с преимуществом в 58 очков.

Ранее главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал, как смог замотивировать игроков на победу в третьем матче с «Тимбервулвз».