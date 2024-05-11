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Майкл Джордан прослезился во время речи по случаю открытия медицинской клиники

Майкл Джордан прослезился во время речи по случаю открытия медицинской клиники
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан прослезился во время произношения торжественной речи по случаю открытия медицинской клиники в штате Северная Каролина.

«Идея наших клиник проста: когда семьи не в состоянии оказать поддержку, то мы приходим на помощь. Если у вас нет денег, это не имеет значения. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать вас.

Итак, мы открыли клинику в Шарлотте, а теперь собираемся сделать это здесь, в Уилмингтоне. Что делает его ещё более особенным, поскольку это место, откуда я родом, и независимо от того, как вы относитесь к моей персоне, это место, где я начинал и частью которого всегда буду. Я глубоко благодарен за то, что помог сделать этот день знаменательным для моего родного города», — приводит слова Джордана портал Fadeaway World.

Клиника в Уилмингтоне стала третьей, в финансировании которой принял участие Джордан. Идея клиник заключается в том, чтобы оказывать помощь всем людям, в том числе тем, у кого нет медицинской страховки.

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