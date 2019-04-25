Де Коло вернулся. ЦСКА повел в серии с «Басконией»

ЦСКА приехал в Виторию с целью здесь же и «остаться». У команды, которая выступает в «Финале четырёх» большую часть века, не может быть других амбиций. Особенно после того, что случилось в Москве несколькими днями ранее.



Сразу и не вспомнишь, кто ещё посмел не выпустить ЦСКА из 70 очков на домашнем паркете. Но это дела прошедших дней. В настоящем всё было забыто и переосмыслено.

Де Коло наконец вспомнил, что перед «Финалом четырех» тоже есть стадия матчей, которые требуют его участия. Уже в первой четверти француз набрал больше очков, чем за всю предыдущую встречу.



«Баскония» хоть и действовала неплохо в позиционном нападении на старте, её активности совершенно не хватило, когда армейцы немного взвинтили темп. Защита басков раз за разом пускала себе за спину летающих Клайберна и Хантера, а за рывками с места де Коло успевали разве что проклятия местных болельщиков и камеры телетрансляций.

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Россияне уверенно повели «+10»после первой десятиминутки, так и не поняв, кому же они уступили во втором матче серии. Коллективно баски не были похожи сами на себя, а вспышками вроде Хиллиарда (3/3 с дальней дистанции) и Пурье(10+9 за половину) команды уровня ЦСКА не обыгрывают.



Вот и Велимир Перасович решил также. Подшаманил настрой своей команды, ещё раз напомнил об агрессии в атаке — и вроде сработало. Сначала «Баскония» словила тяжёлую трёшку из угла от Хиггинса, но затем выдала целую цепочку из удачных действий и вернулась в игру!



Повесили блок Клайберну, поймали на неспортивный Родригеса. И даже после перехвата от Чачо вынудили испанца допустить пробежку. Всё шло к большому камбеку, пока Шилдс не умудрился запустить открытый сквозняк под 90 градусов —нечасто встретишь подобные вещи! ЦСКА на этот раз прощать не стал, убежал в быстрое нападение и ввалил очередной трёхочковый от Нандо. Всё то, что «Баскония» добывала трудом и потом, де Коло с компанией нивелировали парой резких вылазок на чужое кольцо.



Хиллиард попытался в одиночку зарубиться с лидерами армейцев в «шутингстарс», но те просто превзошли его числом. Глубокая трёшка от Хэкетта и в лоб от де Коло вернули разницу в комфортные для гостей «+7».



Единственный у хозяев, у кого шла игра в этот вечер, был Пурье. Мало того, что француз надел на игру кроссовки, издали напоминавшие красные тапочки с белыми носками, так и делал он всё так легко, будто вышел в подъезд сменить перегоревшую лампочку. Он перестал стесняться Хантера, легко отсекал его от отскоков, а на чужом щите был чуть ли не единственной надеждой басков. Шенгелия, к несчастью для хозяев, ничем не удивил. Пару раз включался Войтманн. Один раз даже попал в хайлайты.

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Так что на плечи рослого француза пала обязанность добывать хоть что-то в чужой трёхсекундной и оставлять хоть что-то в своей. Он справился на отлично —19 очков и 15 подборов, шестьна чужом щите. Всё это будет плюсом при заключении следующего контракта, однако на игру никак не повлияло.



ЦСКА откровенно перешёл на доминировании, не отказывал себе в «удовольствии» забрать три подбора в одном владении, но при этом остаться без набранных очков. Разница в счёте хоть и болталась в диапазоне от 11 до пятиочков, на концовку никто не рассчитывал.

Как только кто-то начинал угрожать суверенности разницы в счёте, Царь-де Коло отдавал приказ вернуть утраченное. Зачастую делал это собственноручно. В итоге к финальной сирене Нандо собрал коллекцию из 28 очков и пятиассистов.



Как бы странно это не было, но «Баскония» могла зацепиться за тень овертайма, сократив отставание до четырёх очков в четырёх минутах от сирены. Но против был Боломбой.

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Джоэл в этом розыгрыше турнира играет в основном в концовках матчей, где его задачей становится не дать игре продлиться дольше 40 минут. Россиянин в нужный момент накрыл Войтманна и дал понять команде, что встречу надо доигрывать в том же ритме, что и начинали.

Де Коло еще разок подарил надежду местным болельщикам, потеряв мяч при выходе из своей зоны. Но реализация штрафных у «Басконии» была ещё одним показателем того, что баски победу не заслужили.



84:77 — ЦСКА в Витории серию уже не проиграет.