«Боремся, чтобы выжить». «Голден Стэйт» пока не позволяет «Торонто» выиграть НБА

Кевин Дюрант вернулся и — присядьте! — снова травмировался. Но «Уорриорз» победили и едут прощаться с Oracle Arena.

«Торонто» вернулся из Окленда с двумя победами, тем самым сделав счёт в финальной серии против «Голден Стэйт» 3-1 в свою пользу. По идее, этого достаточно для того, чтобы потихоньку начинать праздновать. Но на другой стороне паркета — возможно, лучшая команда в истории баскетбола, ну или как минимум одна из лучших.

Да и потом, сами же «Уорриорз» три года назад доказали, что невозможное возможно. Правда, тогда судьба отвернулась как раз от них самих — ведомые Леброном Джеймсом «Кливленд» сумел отыграться с 1-3 и забрать чемпионский титул. Это был первый случай в истории НБА, когда кто-то в финале смог «слезть» с 1-3.

И вот уже сам «Голден Стэйт» проигрывает с этим счётом свою серию, а Дрэймонд Грин после четвёртого матча говорит, мол, знаете, я уже был в такой ситуации, просто на другой стороне, и почему бы теперь не сотворить собственный камбек.

Чемпион всё? «Уорриорз» снова проиграли дома, до победы «Торонто» — один шаг «Динозавры» растоптали «Голден Стэйт» в третьей четверти. Кавай Леонард набрал 36 очков и установил личный рекорд для финальных матчей НБА.

Действительно, почему бы и нет? Тем более, что в пятом матче наконец был готов сыграть Кевин Дюрант. В последний раз мы видели его на паркете в серии с «Хьюстоном», и тогда говорили, что звезда «Уорриорз» вроде как должен был вернуться через неделю. Но восстановление затянулось, да и его физическая готовность выйти на паркет в финале всё-таки тоже была под вопросом.

Впрочем, сначала так совсем не казалось. КейДи в первом же владении вынудил Паскаля Сиакама сделать пробежку, попал две быстрых трёшки, затем «вставил» Андре Игуодале за игру в обороне. Это были совершенно другие «воины», не те, которые отдали две игры на своём паркете. Стефен Карри почувствовал бросок, а это обычно оборачивается для соперников ГСВ плачевно. За четыре с половиной минуты команда Стива Керра попала из-за дуги 5/5!

Это было очень кстати, потому что игра под кольцо почти не клеилась. Если гости загружали мяч в «краску», то дело заканчивалось либо потерей, либо перехватом — а в быстрые отрывы «Торонто» бежал очень охотно. Канадцы с помощью игры в транзишн даже на какое-то время завладели минимальным преимуществом, но потом вышел Дюрант и на пару с Карри вернул лидерство своей команде — эта парочка за первую четверть набрала 25 очков на двоих.

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А вот потом у «Уорриорз» случилась трагедия. Дюрант попытался пройти Сержа Ибаку и… повредил голеностоп. Захромал и отправился в раздевалку. На Карри в этот момент было больно смотреть — он понимал, как сложно будет его команде победить «Торонто» в этой серии без КейДи.

Хотя паниковать, конечно же, было рано. Керр выпустил Демаркуса Казинса, который за три минуты набрал семь очков, сделал два подбора и отлично отработал в защите. «Воины» закончили отрезок от травмы Дюранта до большого перерыва на равных с «Торонто», хотя по ходу матча уходили в двузначный отрыв.

Впрочем, до него снова дошло дело во второй половине. Канадцы в этом матче были ну очень плохи при бросках из-за дуги (3/18 до тайм-аута Ника Нёрса), «Голден Стэйт» рванул вперёд 8-0 и усилиями Карри и Игуодалы снова вышел на «+12».

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После тайм-аута «Торонто» разрыв сначала дошёл до 14 очков, а затем «Рэпторс» рванули 10-0. Особенно хороши на этом отрезке были Фред Ванвлит, который вывел хозяев из оцепенения и два раза подряд попал издали, и Кайл Лоури, пахавший и в защите, и разбиравшийся с соперниками в проходах к чужому кольцу.

Но четверть, так или иначе, закончилась вничью, и перед последним игровым отрезком команды разделяли те же самые шесть очков. ГСВ, помимо Дюранта, лишились ещё и Кевона Луни, осложнив себе и без того непростую задачу.

Керр начал последнюю 12-минутку с Куком и Беллом на паркете — в нападении это сказывалось не сильно, тот же Кук попал важную трёшку, а вот в защите «Уорриорз» проседали. Активность Ибаки позволила «Торонто» подобраться на расстояние в одно очко к середине четверти…

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА

И вот тут началось самое интересное. Не забудьте рассказать об этих пяти минутах финала своим детям!

Леонард, которого по ходу матча «воины» более-менее закрывали, взорвался. Он набрал 10 очков подряд, но самое главное — сделал это так безапелляционно, что в Канаде уже все уверовали в победу. Трёшка в раннем нападении, силовой проход против Игуодалы, дальнее попадание через руки Казинса, раскачивание Томпсона в проходе и бросок со средней дистанции — кого бы гости не отряжали на опеку Леонарда, это было просто бесполезно. Можно было расступиться перед ним, и эффект был бы тот же.

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«Рэпторс» повели шесть очков — это было их первое лидерство с первой четверти, когда они один раз эпизодически вышли вперёд. Болельщики были на изготовке, чтобы отпраздновать первое в истории клуба чемпионство…

Но «Голден Стэйт» не умер. Команда из Окленда ответила так, как отвечала соперникам последние пять лет — в кольцо канадцев тут же прилетели три попадания из-за дуги. Томпсон и Карри практически не раздумывали, бросали сразу после получения. Ник Нёрс затребовал тайм-аут — он не успел и оглянуться, как его команда уже проигрывала три очка.

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Езус, Мария и Йозеф, что тут началось! «Уорриорз» в защите играли почти образцово-показательно, но до нападения дело просто не доходило — то Грин, прихваченный у центрального круга, нарушит правило зоны, то Казинс получит фол в нападении при постановке заслона.

Дело в итоге свелось к броску на победу. Его выполнял из угла Кайл Лоури, но попасть оттуда было сложно — времени не оставалось, игроки соперника уже бежали на блокшот. Защитник пальнул сильно мимо, подарив нам шестой матч этой увлекательной серии. 106:105.

«Как мы победили? Кавай просто сумасшедше сыграл в нескольких владениях подряд, но мы смогли вернуться, партнёры не подвели. Самое главное — мы не дали им набрать очков на протяжении нескольких атак, и это как раз то, что помогло нам вернуться. Мы сохранили себе жизнь, теперь едем домой. Боремся, чтобы выжить», — сказал после матча Стеф Карри.

У российских любителей баскетбола будет ещё как минимум одна бессонная ночь. Не забываем ставить будильники на 4:00 мск в ночь с четверга на пятницу, 14 июня. Судя по всему, будет интересно что с Дюрантом, что без него. Тем более, что это будет самый настоящий farewell to Oracle Arena — на арене, которая подарила «Голден Стэйт» столько эмоций и побед, команда уже точно больше не сыграет.

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