Американцы готовы на всё, лишь бы снова доминировать в собственной лиге.

В США хотят разобраться с лучшим игроком в баскетбол. Потому что он — грек?

Самый ужасный с точки зрения результатов сезон для американского баскетбола остался позади, впереди новая многообещающая глава. Почему прошедшие месяцы стали настоящим разочарованием для сильнейшей державы в упомянутом виде спорта? Судите сами:

— MVP завоевал грек;

— приз мистер-замок получил француз;

— самым прогрессирующим игроком стал камерунец;

— награда лучшему новичку досталась словенцу;

— титул в НБА выиграла единственная неамериканская команда;

— на прошедшем чемпионате мира сборная США выдала худший результат в своей истории.

Одним из тех, кто провалил Кубок мира стал как раз самый ценный игрок НБА по итогам прошедшего регулярного чемпионата. Яннис не смог вывести Грецию даже в плей-офф, раз за разом демонстрируя свою ограниченность. В среднем Адетокунбо выдавал линейку 14,8 + 8,8, совершая потерь больше, чем результативных передач.

Согласитесь, от MVP НБА ожидаешь чего-то большего. Многие болельщики и специалисты обрушились с критикой на Янниса, заявляя о несправедливости при выборе самого ценного игрока сезона. Тем не менее, судьба даёт Адетокунбо один шанс за другим, чтобы выйти в когорту действительно великих баскетболистов.

Предстоящий сезон во многом станет определяющим для грека и его наследия. Леброн проведёт уже вторую регулярку за «Лейкерс». После ухода Короля на Запад трон Востока оказался свободен. «Бостон» погубил сам себя, «Филадельфия» не смогла решить проблему отсутствия броска у Симмонса, но единственный реальный конкурент «Милуоки» воспользовался своей возможностью.

Кавай выступил в роли идеального наёмника и вывел «Торонто» в финал, где «Рэпторс» добили переломанных «Уорриорз». Леонард мог остаться в Канаде, но предпочёл перебраться на Запад и досаждать Леброну уже на новом месте. Два главных соперника грека теперь выступают в другой конференции, из-за чего Яннис попадает в достаточно неудобное положение.

Если Адетокунбо выводит «Милуоки» в большой финал, то это воспримут как закономерную обыденность, зато вылет «Бакс» на любой другой стадии плей-офф станет настоящим провалом и личной неудачей Янниса. Так устроена НБА: если команда побеждает, то все лавры достаются главной звезде, однако в случае провала критика лидера приобретёт невероятные масштабы.

«Милуоки» находится в слабой конференции, где практически нет реальных конкурентов. Про уход Кавая из «Торонто» мы уже упомянули, Ирвинг и Хорфорд сбежали из «Бостона», Дюрант ещё не готов играть за «Бруклин», «Индиана» имеет ограниченный потенциал, остаётся только «Филадельфия». Проблема для «Бакс» заключается в том, что «Сиксерс» целенаправленно подготовились именно к нейтрализации Янниса.

Менеджеры «Филадельфии» рассудили здраво: если Леброна и Кавая здесь больше нет, то для выхода в большой финал необходимо разобраться с Яннисом. Все остальные соперники уступают «Сиксерс» по уровню таланта и огневой мощи. В теории «Бакс» могли бы переждать, пока основной конкурент развалится под грузом тяжелейших контрактов, но время также работает против «Милуоки».

Менеджеры франшизы из Висконсина не смогли сохранить в составе Малкольма Брогдона, так как пришлось выписывать максимальный контракт Крису Миддлтону. Совсем скоро Яннис заключит рекордное соглашение в истории НБА, и тогда пространства для манёвра совсем не останется.

Адетокунбо невероятный сильный атлет, однако в решающие моменты матчей грек выглядит неубедительно из-за своей примитивной манеры переть под кольцо. У Янниса постепенно прорезается бросок, но в кубковых поединках соперники всё равно будут защищаться от прохода при опеке главной звезды «Милуоки».

Система нападения «Бакс» заточена на создание пространства. Яннис выходит на паркет с четырьмя снайперами, что лишает соперников возможности сдваиваться на греке. В итоге, оппоненты «Милуоки» должны выбирать между открытым трёхочковым броском и доминированием Адетокунбо в краске.

Майк Буденхольцер проделал отличную работу и заслуженно получил награду лучшему тренеру сезона, вот только его план рискует полностью провалиться в потенциальном финале конференции с «Филадельфией». У «Сиксерс», возможно, лучший набор больших во всей лиге. Мы специально опустим термин «баскетболистов передней линии», так как в коллективе Бретта Брауна нестандартное распределение ролей.

Яннису предстоит соперничать с четвёркой Эмбиид – Хорфорд – Харрис – Симмонс. Грека ожидает битва с двумя звёздами и ещё парой баскетболистов уровня чуть ниже. Разумеется, на паркет команды выходят в формате пять на пять, но «Филадельфия» обладает уникальным набором исполнителей для нейтрализации Адетокунбо.

«Сиксерс» подписали Хорфорда только для двух целей: снизить нагрузку на Эмбиида в регулярке и дать качественную защиту в серии против «Бакс». Здоровый Джоэл за несколько владений посадит Лопеса или кого угодно на фолы, а Яннис в нападении столкнётся с практически непробиваемой стеной.

Прямо сейчас Адетокунбо – действующий MVP, у которого уже нет права не выиграть Восток. Яннису предстоит справиться с колоссальным давлением и мощнейшей командой, готовящейся к его нейтрализации за несколько месяцев заранее до возможной серии плей-офф. Если грек выдержит, то приблизится к величайшим баскетболистам поколения, но в противном случае не стоит исключать повторение судьбы Расселла Уэстбрука.

Зрители любят зрелище в регулярке и индивидуальные призы, однако именно плей-офф показывает истинный уровень игрока. Лучшего шанса взять трон Востока у Янниса может и не быть.