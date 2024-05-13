Энтони Эдвардс: три дня перерыва нам помешали, если игра будет завтра — я буду готов

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о поражении в четвёртом матче серии второго раунда с «Денвер Наггетс» (107:115).

«Я думаю, три дня перерыва нам помешали. Такая пауза после двух побед — мне это вообще не понравилось. Именно поэтому мы были такими вялыми в третьей игре.

Но в любом случае я не думаю, что у «Денвера» появился сейчас какой-то импульс. Мы выиграли две игры, они тоже. Теперь мы начинаем новую серию до побед. Не знаю, как другие к этому относятся, я счастлив, что мы в такой позиции. Мы боремся на высокой стадии плей-офф. Я улыбаюсь, я готов. Если нам скажут играть завтра — я буду готов», — заявил Эдвардс на послематчевой пресс-конференции.

Следующая встреча между командами состоится 15 мая в Денвере (США).