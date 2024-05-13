Тренер «Денвера» эмоционально отреагировал на победу в 4-м матче серии с «Миннесотой»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун эмоционально прокомментировал результат четвёртого матча 1/4 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:107).

«Никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона! Они поспешили списать нас со счетов… Наша команда снова и снова подвергалась испытаниям, и мы нашли способ решить всё, что нам было уготовано», – сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча.

После этого матча счёт в серии стал ничейным – 2-2. Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА «Тимбервулвз» в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: