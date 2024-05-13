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Тренер «Денвера» эмоционально отреагировал на победу в 4-м матче серии с «Миннесотой»

Тренер «Денвера» эмоционально отреагировал на победу в 4-м матче серии с «Миннесотой»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун эмоционально прокомментировал результат четвёртого матча 1/4 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:107).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Конли - 15, Таунс - 13, Макдэниелс - 11, Рид - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 2, Андерсон, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Гордон - 27, Маррей - 19, Браун - 11, Холидэй - 10, Джексон - 6, Портер - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт

«Никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона! Они поспешили списать нас со счетов… Наша команда снова и снова подвергалась испытаниям, и мы нашли способ решить всё, что нам было уготовано», – сказал Мэлоун на пресс-конференции после матча.

После этого матча счёт в серии стал ничейным – 2-2. Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА «Тимбервулвз» в четырёх матчах выиграли серию у «Финикса». «Денвер», в свою очередь, финишировал на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф турнира «Наггетс» в пяти матчах обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

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