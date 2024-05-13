Богичевич: Фридзон ­— один из лучших игроков, с кем я работал. Он очень мне помог

Тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о 38-летнем Виталии Фридзоне, который провёл вторую половину сезона-2023/2024 в составе саратовской команды.

«Сколько бы лиг и игроков ни прошло через меня, он однозначно один из лучших. И я очень рад, что он был у меня в команде.

Он мне очень помог. Я помню, как он впервые зашёл в зал. Американцы не особо следят за Евролигой и иногда не знают некоторых игроков. Но когда он вошёл, все сказали: «Фридз, мы тебя знаем, можешь не представляться».

Он многое мне дал — в первую очередь как человек со своими советами. У нас было много разговоров один на один — о том, что нам стоит улучшить, что хорошо, что плохо. Он как компьютер. Думает на шаг вперёд, отлично играет в своём возрасте.

Он провёл многие годы в сборной, был одним из главных игроков, имеет опыт выступления в Евролиге. Так что он во многом мне помог. В раздевалке у него, конечно, был определённый авторитет. В целом мы отлично провели время», — сказал Богичевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Автодора» Миленко Богичевичем на «Чемпионате».