Энтони Эдвардс высказался о трэш-токе Джамала Маррея

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о том, что вступил в словесную перепалку с разыгрывающим «Денвер Наггетс» Джамалом Марреем после очного матча.

«Я просто сказал ему — нам нравится, что ты продолжаешь говорить, давай продолжай, это мы уважаем, ну точно я да», — заявил Эдвардс на пресс-конференции.

В четвёртом матче серии второго раунда Западной конференции «Наггетс» одержали победу со счётом 115:107 и сравняли счёт в серии — 2-2. Следующая встреча между командами состоится 15 мая в Денвере (США).

Энтони Эдвардс отметился 44 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами. Джамал Маррей, в свою очередь, набрал 19 очков, сделал пять подборов и восемь ассистов.

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