«Ритас» отстоял Вильнюс, а теперь в яркой концовке взял Краснодар

Тот факт, что в гости к «Локомотиву-Кубань» приехала последняя команда группы «В», изначально не должен был никого вводить в заблуждение. Свою единственную победу в первом круге группового этапа «Ритас» одержал именно над краснодарцами. А затем слил оставшиеся четыре поединка.

Но и у подопечных Луки Банки дела идут не так, как хотелось бы. Команда обосновалась на четвёртой строчке и в случае поражения рисковала оказаться за виртуальной линией плей-офф. Проблема в том, что команда сыграла 4 из 6 матчей на своей площадке. Дома теперь будет только «Партизан», который подарком можно назвать только на Хэллоуин.

Понятно, что хозяева испытывали волнение в стартовом отрезке матча. Это сразу сказалось на результате. Литовцы захватили инициативу и, подгоняемые пятью фанатами, которые не умолкали ни на секунду, принялись наращивать преимущество. На первый перерыв «железнодорожники» ушли, проигрывая 5 очков, что критичным на тот момент не казалось.



Следующие две 10-минутки команды играли в догонялки. Парни из Вильнюса регулярно создавали отрыв, но хозяева, усилиями Арика, Кулагина и О’Брайанта в атаке и Деккера – в обороне, сдерживали рвение гостей. И самые интересные события произошли в заключительном игровом отрезке.

Начали краснодарцы за здравие. У Кулагина не пошли трёхочковые, но он с лихвой компенсировал это грамотной распасовкой и, три подбора под своим щитом и 6 результативных передач – вполне приличный результат, учитывая, что Банки рассчитывает исключительно на командные взаимодействия, а не на индивидуальные действия.

В самый тяжёлый, как казалось тогда, момент игру на себя взял Фридзон, которому не привыкать становиться палочкой-выручалочкой для «Локо». На исходе четвёртой минуты заключительной четверти он выдал феноменальный отрезок, во время которого отгрузил сопернику трёшку, реализовал бросок со средней дистанции и забросил со штрафного. До кучи, заставил сфолить на себе нервного Баирстона, заменил которого Пако Круз. При счёте 75:69 тот отправился на банку.



До конца четверти оставалось 5 минут. И в дело вступил Круз. Сначала он финтами уложил на паркет Ильнитского, после чего отправил лёгкую трёшку. После этого он заработал штрафные, а затем ещё раз попал из-за дуги. Игра уплывала из рук российской команды, и к тайм-ауту, который Банки взял за 4.49 до сирены, «Локо» вёл с разницей в 2 очка.

За последние 2.24 на двоих команды набрали лишь 8 очков. Соперники держали друг друга на расстоянии одной атаки, и последняя была за «Локо». Кулагин бросал из-за дуги не с сиреной, но тех двух секунд, что оставались, литовцам не хватило бы. Команда гарантированно уходили в овертайм. На площадке в тот момент находились Фридзон, реализовавший единственную свою попытку из-за дуги в важный момент матча, и Деккер, у которого было на тот момент 1/2.

Банки доверил этот бросок Кулагину, который реализовал 2 из 8. Дмитрий получил от Виталия заслон и передачу, но бросок получился поспешным и мяч ударился в дальнюю дужку. Игра сделана, краснодарцы вытеснены командой из Литвы за пределы плей-офф. Играть осталось 4 матча, 3 из них – в гостях. А значит, время и место для подвига ещё есть!