Разница в штанах. «Валенсия» дожала «Химки» в концовке

В ноябре российские команды Евролиги дружно отправились в Испанию, проводя по несколько матчей. Второй круг чемпионата — ситуация обратная. «Реал» начинал неделю в Москве, «Валенсия» в Мытищах, а «Баскония» отправилась в Санкт-Петербург.

Первый матч «Химок» и «Валенсии» получился плотным и равным. Жёлто-синие до этого крупно проиграли в Мадриде и жаждали возможности для реабилитации. К сожалению для Римаса Куртинайтиса и болельщиков химчан, концовка осталась за хозяевами, а лидер Алексей Швед провёл свой самый низко результативный матч в сезоне — 11 очков.



В Россию «Валенсия» прилетела без своего лидера и капитана Бояна Дублевича. Черногорский центровой давно в системе клуба, лидер на паркете и в раздевалке, но назвать его главной звездой вряд ли повернётся язык. И первая четверть в Мытищах это показала.

Куртинайтис отодвинул Шведа от розыгрыша на первых минутах, поставив на «первого» Стефана Йовича. Затея не зашла, хотя сама задумка сама по себе выглядела перспективной. Виной тому — буря трёхочковых, которая накрыла подмосковное кольцо.



Первый тайм-аут Куртинайтис взял уже после четырёх минут матча, когда на табло горели 5:13 после броска с отклонением от Мориса Ндура. Экс-игрок казанского УНИКСа добавил ещё два перехвата, но до звания главной звезды стартовой десятиминутки ему было очень далеко.



Казалось бы, Жеребко попал издали, следом Швед, нападение «Химок» неплохо работало. Но у Фернандо Сан Эметерио и Аарона Доорненкампа были свои мнения на этот счёт. Оба провели на паркете по 9 минут, но забили по 3 трёхочковых, затратив на это всего 7 бросоков (!).



Очень кстати пришёлся выход Энтони Гилла. В матче против ЦСКА он получил перелом носа, но решил не брать время на восстановление и сыграл уже против «Зенита». Именно американский форвард реализовал средний бросок под сирену — 23:29 после первой.



Гилл снял свою маску во второй четверти. Наверное, из-за дискомфорта. И ведь сработало: сразу два трёхочковых подряд и ещё один от Сергея Карасёва. «Химки» наконец рванули вперёд и наконец-то захватили лидерство в счёте. Четверть они выиграли 24:15, показав отменную игру в обороне.

Сразу после перерыва хозяева вновь дали «Валенсии» почувствовать тем и вкус игры. Неугомонный Сан Эметерио лез в проход и забивал, а в счёте вновь повели гости. Помощь «Химкам» пришла в лице Вячеслава Зайцева. Удивились? Опытный российский защитник сначала перехватил поперечную передачу и завершил свой отрыв смачным броском сверху с разворотом, а сразу после этого завершил ещё одну быструю атаку.



Но химчане «тратили» всё, что «заработали» очень быстро, словно показывая все подмосковное гостеприимство. Показательным стал момент за 2:44 в конце третьей четверти. Соперник взял тайм-аут, потому как «Химки» повели «+6», а за через полторы минуты уже Куртинайтису пришлось брать минуту, поскольку счёт был равный.



Заключительный игровой отрезок начался позитивно. Издали с четвёртой попытки попал Янис Тимма, в графе «плюс-минус» которого после трёх четвертей значились страшные «-17». Однако оторваться от «Валенсии» никак не удавалось. В середине четверти Швед на исходе времени на владение выбросил мяч издали… и попал. Следом с фолом завершил проход Йович, после чего положил в цель и штрафной бросок. Но табло предательски показывало лишь «+2» в пользу хозяев.



«Валенсия» постоянно дышала в спину, а за две минуты до конца и вовсе вела пару очков. Хозяева до этого несколько раз промахнулись, а Жеребко и вовсе перепутал скамейки и отдал передачу испанским парням. Куртинайтис шведского баскетболиста сразу заменил, но лучше не стало. Попасть никак не удавалось, а вдобавок ко всему важнейший трёхочковый попал Альберто Абальде. После своей «бомбы» он развернулся к тренеру и жестом показал на размер своих «причиндалов». Победитель в матче уже был понятен. Второй раз подряд концовка в матче «Химок» и «Валенсии» остаётся за испанцами.